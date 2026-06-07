Дибцеву в детстве перепутали с дочкой цыганского барона и пытались задушить Дибцева: в детстве меня перепутали с дочкой цыганского барона и хотели задушить

Москва7 июн Вести.Российскую актрису Ольгу Дибцеву в детстве перепутали с дочкой цыганского барона и пытались задушить. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По словам актрисы, в детстве родителям было страшно за нее, так как семья жила в криминальном районе Петербурга.

Я еще была очень темненькая такая, красивая. И в нашем подъезде жили цыгане, которые криминалом занимались. И дочка цыганского барона была очень похожа на меня. Мы с ней были одного возраста, темные волосы у меня тогда были длинные. И один раз на меня напали, думая, что я дочка этого цыганского барона. Мне накинули цепь на шею, пытались задушить… Меня душили и тащили. И я как-то вырвалась. Я помню, что я била, у меня был какой-то каблук... Наверное, [нападавший] не ожидал такого сопротивления и отпустил меня. Ну, это чудо рассказала актриса

Ранее Ольга Дибцева призналась, что боится притянуть в свою жизнь судьбы сыгранных персонажей.