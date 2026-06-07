Дибцева рассказала, что родители не верили в ее мечту стать актрисой Актриса Дибцева рассказала о сложностях в отношениях с родителями

Москва7 июн Вести.Российская актриса Ольга Дибцева в юности конфликтовала с родителями, которые не верили в ее мечту поступить в театральный вуз. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, в детстве родители не разрешали ей гулять, смотреть телевизор и слушать радио.

Я должна была только читать … Ну и пошли какие-то с родителями конфликты на эту тему … Потом мое какое-то становление, наверное. Ну, что я захотела быть актрисой. Вот эта энергия какая-то из меня пошла, такая другая совсем … Родители меня в этом не поддерживали, они в это не верили. И говорили: "Господи, вообще, ты с ума сошла". Вот так вот, в открытую вспомнила актриса

Также она добавила, что уехала из дома в Санкт-Петербурге в Москву против желания родителей и там поступила в ГИТИС.

Говорю [родителям] – поступила. [Мама ответила]: "как это вообще возможно?" То есть это для нас было как на Марс, вот правда. Но вот сначала этот переход моего нового состояния, агрегатное новое состояние, когда я из девочки из Петербурга, я же училась на художницу … Я вообще всю жизнь думала, что я буду художником. Но я не смогла быть художником, потому что быть художником - это стоять у мольберта по шесть часов, рисовать гипсовую голову. С моей природой это несовместимо оказалось. Но я нашла себя в актерстве, слава Богу … Я повзрослела по-настоящему. Я просила у них [родителей] прощения, извинялась за всю боль, которую я принесла … Ну, дурочка была такая рассказала актриса

Ранее Ольга Дибцева рассказала, что в детстве ее перепутали с дочкой цыганского барона и пытались задушить.