Татьяна Буланова рассказала о том, что 3 года проработала библиотекарем Артистка Буланова: работа библиотекарем открыла для меня Булгакова и Толстого

Москва5 июл Вести.Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова призналась, что мечтала стать драматической актрисой, однако после неудачной попытки поступить в университет вынуждена была устроиться работать в библиотеку Военно-морской академии Санкт-Петербурга.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Как она рассказала, ее отец, Иван Петрович Буланов, будучи капитаном первого ранга, имел строгие принципы и не позволил бы дочери, не поступившей в вуз, оставаться без дела. В результате, ей пришлось устроиться в библиотеку, несмотря на отсутствие особого энтузиазма к этому.

Так получилось, что я не поступила после школы сразу в институт. А в нашей семье, у меня папа был капитаном первого ранга, у нас не было принято, что ты бездельничаешь, ничего не делаешь, то есть не поступил - идешь работать. И я пришла в библиотеку Военно-морской академии, где он работал. Мне, конечно, совершенно этого не хотелось, ну я смирилась, подчинилась судьбе и там проработала я 3 года. Прочитала огромное количество книг: открыла для себя Булгакова, Сомерсета Моэма, Толстого. И если я что-то сейчас знаю, то это благодаря тому, что я проработала три года в библиотеке. Потому что образования высшего у меня нет. Больше ничего в своей жизни не заканчивала. Я недоучка или самоучка. А может, самородок, не знаю призналась Буланова

По ее словам, она мечтала стать драматической артисткой.

Я не хотела быть библиотекарем, я хотела вообще быть драматической актрисой, как моя любимая Алиса Фрейндлих, но время показало, что драматического таланта у меня не хватает, но певческий вроде как присутствует. И поэтому я пошла по пути, так сказать, для меня наиболее легкого рассказала Буланова

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний имени А. М. Широкова в Минске, выбрав специальность "музыкальное искусство эстрады".