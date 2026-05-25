"Нас кинули": Алена Яковлева раскрыла свою версию конфликта в Театре сатиры Алена Яковлева заявила о проблемах в родном Театре сатиры

Москва25 мая Вести.Народная артистка России Алена Яковлева рассказала о конфликтной ситуации в Московском Театре сатиры, а также о том, какие, по ее мнению, есть кадровые и организационные проблемы в учреждении. Свою позицию актриса, видеообращение которой ранее вызвало резонанс в сети, изложила в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Яковлевой, в начале сезона художественный руководитель театра Евгений Герасимов обещал поставить к ее 65-летию спектакль "Визит дамы" по произведению Фридриха Дюрренматта. Постановкой должен был заняться ее брат, художественный руководитель Театра Гоголя Антон Яковлев.

Актриса утверждает, что спектакль был включен в планы театра, для него подготовили инсценировку и распределили роли, однако проект в итоге не был реализован. По словам Яковлевой, руководство театра объяснило отмену отсутствием финансирования. При этом за сезон, как отметила артистка, вместо трех постановок театр выпустил девять премьер.

И почти во всех участвует наш художественный руководитель Евгений Владимирович Герасимов. Большинство этих спектаклей поставил его сын Владимир Евгеньевич Герасимов. Ну а нас с Антоном Юрьевичем, что называется, "кинули" сказала она

Яковлева также сообщила, что на недавнем собрании труппы обсуждался вопрос профессиональной квалификации Владимира Герасимова, который имеет юридическое образование.

Кроме того, артистка высказала недовольство привлечением большого числа приглашенных актеров и низкими зарплатами у штатных артистов. При этом Яковлева опровергла слухи о том, что стремится привести Антона Яковлева на должность художественного руководителя Театра сатиры и самостоятельно влиять на его управление. По ее словам, она желает работать только артисткой.

В августе 2025 года против экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева завели дело об особо крупном мошенничестве. Его обвиняют в заключении авторских договоров в качестве ИП и хищении не менее 20 миллионов рублей.