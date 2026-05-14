Москва14 мая Вести.Потеря самоидентификации — одна основных тем спектакля "Гамлет" в МХТ имени Чехова, пояснил режиссер и соавтор инсценировки Андрей Гончаров.

Последний раз историю Гамлета на сцене театра играли 20 лет назад. 14 мая состоится премьера спектакля, главную роль в которой сыграет номинант на "Оскар" Юрий Борисов.

Одна из основных тем — потеря самоидентификации отдельно взятого человека, семьи, поколения. Артисты сложные, чувствующие время; в ходе репетиций мы думали, размышляли и искали точки сопряжения, которые были бы интересны всем рассказал Андрей Гончаров

Режиссер работает этюдным методом. Исполнительница роли Гертруды Анна Чиповская признается, что для нее это очень страшный и интересный опыт.

Последний раз я делала этюды в институте. Очень боялась ошибиться, боялась сделать что-то не то и не так, но в итоге, как актрису, он меня обогатил, потому что он меня подталкивал все время к тому, чтобы искать более сложные оценки, реакции, проявления и вообще как-то мыслить в другой парадигме поделилась Анна Чиповская

Братоубийцу Клавдия играет Андрей Максимов.

У Гамлета есть такая фраза: "Я был жесток, но это от любви". Вот это мне очень нравится, и я про это очень много думаю: насколько ради любви, ради того, чтобы получить любимого человека, ты можешь окунуться вот в эту жесткость рассуждает Максимов

Специально к премьере в музее театра открылась выставка "Гамлет. Возвращение". В этих витринах — вся жизнь Гамлета в этом театре: описания постановок Эдварда Гордона Крэга, а затем и Юрия Бутусова.