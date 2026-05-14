Москва14 мая Вести.В новом прочтении "Женитьбы Фигаро" в Московском Губернском театре (МГТ) главную роль писали под блестящий комедийный дар актера Степана Куликова. Об этом заявил ИС "Вести" художественный руководитель МГТ и МХАТ им. Горького Сергей Безруков.

По его словам, в МГТ старались подчеркнуть, что Фигаро - "человек, который уже все испытал" в жизни.

История эта задумывалась именно под актера. У нас Степан Куликов - блестящий комедийный актер рассказал Безруков

Чтобы показать "историю человека, который наконец-то хочет отдохнуть", в постановке предусмотрели выразительные детали.

Нам хотелось [показать], что Фигаро уже не мальчик. Здесь история человека, который действительно хочет отдохнуть наконец-то. У нас есть смешная сцена, когда он вместо того, чтобы обежать вокруг сцены, там [на противоположной стороне] не появляется. Он обратно опять приходит с той стороны и говорит: "Не успел обежать". То есть, собственно, это тот факт, что он уже не такой подвижный. Ему бегать - Фигаро здесь, Фигаро там - очень сложно дается. Мне кажется, это ключ к разгадке образа персонажа, потому что он уже действительно взрослый Фигаро подчеркнул Безруков

Сам Безруков играет в постановке роль графа Альмавивы.

Премьера спектакля "Женитьба Фигаро" по одноименной пьесе Пьера де Бомарше на Большой сцене Московского Губернского театра состоится 14 и 15 мая.