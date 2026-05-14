Москва14 мая Вести.В новой постановке "Женитьбы Фигаро" в Московском Губернском театре (МГТ) его худрук и актер Сергей Безруков сыграет роль графа Альмавивы. Об этом заявил сам Безруков в интервью ИС "Вести".

Ранее Безруков воплощал на сцене Фигаро. Теперь актер решил примерить новую роль. По его словам, это вызвано, в частности, желанием составить конкуренцию актеру Степану Куликову, который как раз играет слугу графа.

Во-первых, составить конкуренцию Степану, вступить с ним в такое соперничество на сцене. С ним интересно работать, он импровизатор. [Интересно], что будет на каком-нибудь сотом спектакле? Потому что постоянно возникают такие шутки, такие мгновенные импровизации, на которые надо реагировать... Здесь, конечно же, в этой истории очень хотелось, чтобы были живые актерские работы, знаете, как не просто комедия, а судьбы, герои. Конечно, это будет очень смешно заявил Безруков

Он отметил, что выступает за то, чтобы у актеров театра были успешные роли.

А я подтянусь как-нибудь, буду рядышком, аккуратно побуду с ними на сцене. А у них, конечно же, здесь блестящие роли, пьеса гениальная, вечная. Вопрос всегда в трактовке: праздник на сцене будет. И время сейчас такое, что, конечно, людям нужен праздник, и мы за это отвечаем. Ну, и смысла мы не утратили подчеркнул Безруков

Премьерные показы спектакля "Женитьба Фигаро" состоятся 14 и 15 мая.