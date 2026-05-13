Безруков о премьере "Женитьба Фигаро": это бессмертная комедия Безруков: "Женитьбу Фигаро" ставили и будут ставить после нас

Москва13 мая Вести.Театр в непростые времена должен поднимать настроение и дух зрителя. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал художественный руководитель МХАТ им. Горького, Московского Губернского театра (МГТ), актер Сергей Безруков.

14 и 15 мая в МГТ состоится премьера спектакля "Женитьба Фигаро" по комедии Пьера Бомарше. Безруков, который выступил художественным руководителем премьеры, также выйдет на сцену в роли графа Альмавивы.

Артист пояснил, что произведение Бомарше для постановки было выбрано не случайно.

Это комедия. И для настроения, конечно, необходимо [ставить такие спектакли]. Время не простое, можно сказать, тяжелое. От театра требуется, чтобы было что-то для поднятия духа, для настроения. А что действительно может поднимать настроение в театре? Безусловно, комедии. Более того - бессмертная комедия Бомарше. "Женитьбу Фигаро" ставили и будут ставить после нас, это бессмертное произведение. Комедия положений со всеми смыслами, которые еще определил Бомарше, – противостояние слуг и господ. И в то же время, самое главное, что это спектакль о любви, гимн женщинам, признание в любви женщинам; как мы совершаем ошибки и просим прощения заявил Сергей Безруков

Звезда российского кино с 2014 года является худруком Московского Губернского театра и ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. В марте 2026 года народный артист России был назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.