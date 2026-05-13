Безруков: я наметил грандиозную постановку на юбилей МХАТ Худрук МХАТ Безруков рассказал о подготовке к 130-летия театра

Москва13 мая Вести.В честь 130-летия со дня основания Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького уже намечена масштабная постановка. Этим с журналистом ИС "Вести" Александрой Суворовой поделился художественный руководитель МХАТ, а также Московского Губернского театра (МГТ), актер Сергей Безруков.

Однако пока в театре продолжается ремонт и к полноценной работе он приступить не может.

Московский художественный театр пока не может приступить к работе, потому как еще не готовы сцены. К великому сожалению. Там еще требуется ремонт. Если фойе есть за кулисье есть, нет сцены, вот этой великой сцены. И поэтому степень ответственности, мы, конечно, ощущаем полностью. Мы готовим репертуар сообщил Безруков

Также артист заявил, что МХАТ планирует совместные проекты с Московским Губернским театром.

Но репетиции будут здесь. Более того, наши совместные проекты с Московским губернским театром — это то, что мы как раз впереди наметили, и работы будет очень много заверил актер

Безруков выразил надежду на то, что к юбилею МХАТ сцена будет полностью отремонтирована.

Я думаю, что года через два, может быть, это эмоционально, гипотетически так получится, что именно в юбилей Московского художественного театра, а мы в скором времени через два года будем праздновать 130 лет Московскому художественному театру, я уже наметил постановку на юбилей МХАТ такую грандиозную, масштабную. Вот отметим широко. И я очень надеюсь, что большая сцена будет готова как раз к юбилею МХАТ. Очень бы этого хотелось добавил он

В 2026 году МХАТ имени Горького отметит 128 лет со дня основания.