Москва14 мая Вести.Народный артист России Сергей Безруков представит премьеру спектакля Аллы Решетниковой "Женитьба Фигаро" на Большой сцене Московского Губернского театра 14 и 15 мая, передает РИА Новости.

Фигаро, безусловно, классический собирательный народный герой отметила Решетникова

Это будет новое прочтение бессмертной комедии. Главную роль в ней исполнит Степан Куликов, его возлюбленную Сюзанну сыграет Александра Кульбарисова. Безруков и Наталья Шклярук - выйдут в роли графа и графини Альмавива.