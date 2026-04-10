Москва10 апрВести.Актрису Екатерину Волкову, известную по сериалу "Воронины", уволили из Театры комедии из-за возраста. Подробностями случившегося она поделилась в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам артистки, в марте художественный руководитель культурного учреждения предложил ей "завершить сотрудничество" по нескольким причинам. Одной из них, рассказала Волкова, стал отказ актрисы играть в старых спектаклях, которые ей не нравятся.
Причина вторая: я старая. Сюзанне в "Фигаро" — 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44рассказала она
По словам знаменитости, художественный руководитель театра добавил, что для Волковой больше нет ролей.
Волкова отметила, что считает подобные заявления со стороны мужчины "низкими и некрасивыми".
Актриса также намекнула, что нашла новое место работы и ждет зрителей на своих спектаклях, отметив, что подробностями поделится позже.