Москва10 апр Вести.Актрису Екатерину Волкову, известную по сериалу "Воронины", уволили из Театры комедии из-за возраста. Подробностями случившегося она поделилась в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам артистки, в марте художественный руководитель культурного учреждения предложил ей "завершить сотрудничество" по нескольким причинам. Одной из них, рассказала Волкова, стал отказ актрисы играть в старых спектаклях, которые ей не нравятся.

Причина вторая: я старая. Сюзанне в "Фигаро" — 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44 рассказала она

По словам знаменитости, художественный руководитель театра добавил, что для Волковой больше нет ролей.

Волкова отметила, что считает подобные заявления со стороны мужчины "низкими и некрасивыми".

Актриса также намекнула, что нашла новое место работы и ждет зрителей на своих спектаклях, отметив, что подробностями поделится позже.