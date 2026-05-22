Москва22 маяВести.Российская актриса Екатерина Волкова все еще не общается со своей старшей дочерью Валерией, однако решила "отпустить ситуацию". Об этом она рассказала на XIII Забайкальском международном кинофестивале в беседе с KP.RU.
Ранее артистка делилась, что также находится в сложных отношениях со своим зятем, мужем Валерии. Поэтому Волкова совсем не видит своих внуков.
Пока никаких отношений. В смысле того, что пока мы на расстоянии, к сожалению… Она счастлива, и я решила отпустить ситуациюсказала актриса
Волкова рассчитывает, что спустя время дочь приедет к ней и они найдут общий язык.