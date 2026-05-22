Актриса Волкова об отношениях со старшей дочерью: решила отпустить ситуацию

Москва22 мая Вести.Российская актриса Екатерина Волкова все еще не общается со своей старшей дочерью Валерией, однако решила "отпустить ситуацию". Об этом она рассказала на XIII Забайкальском международном кинофестивале в беседе с KP.RU.

Ранее артистка делилась, что также находится в сложных отношениях со своим зятем, мужем Валерии. Поэтому Волкова совсем не видит своих внуков.

Пока никаких отношений. В смысле того, что пока мы на расстоянии, к сожалению… Она счастлива, и я решила отпустить ситуацию сказала актриса

Волкова рассчитывает, что спустя время дочь приедет к ней и они найдут общий язык.