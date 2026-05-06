Актриса Волкова рассказала о "внештатной" конкуренции за роли в кино Звезда сериала "Воронины" сообщила, что блогеры отнимаю работу у актеров

Москва6 мая Вести.Актриса Екатерина Волкова, исполнившая роль Веры в сериале "Воронины", сообщила, что в последнее время на роли все чаще приглашают людей без профильного образования, например, блогеров.

Она отметила, что у блогеров есть своя аудитория поклонников, что обеспечивает приток зрительского интереса к проекту.

У каждого был диплом, театральный опыт, годы этюдов и проб. Но сегодня к этой здоровой конкуренции прибавилась еще и внештатная… Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актеры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей сообщила звезда в личном блоге

Ранее стало известно, что актрису Волкову уволили из Театра комедии из-за возраста.