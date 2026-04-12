Москва12 апр Вести.Актриса Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, посетовала на травлю в интернете. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что оскорблять других людей проще, чем обратить внимание на свою жизнь.

Людям очень сложно перевернуть палец на себя и посмотреть на то, что происходит у них в жизни. Чаще всего там все не так хорошо написала знаменитость

Она отметила, что ей хочется плакать от того, сколько грустного и обидного пишут некоторые интернет-пользователи про других людей.

Актриса пожелала всем людям обрести призвание и смысл жизни, а не тратить время на хейт в сети.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что в последнее время многие становятся жертвами травли в интернете вследствие утечки персональных данных.