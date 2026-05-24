Дочь актрисы Ковальчук рассказала, почему сложно иметь известных родителей Дочь Анны Ковальчук рассказала о сложностях жизни со звездной фамилией

Москва24 мая Вести.Дочь актрисы Анны Ковальчук Злата Ильиченко призналась, что известная фамилия накладывает большую ответственность и создает дополнительные ожидания. Об этом она рассказала на полях Забайкальского международного кинофестиваля.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, Ильиченко отметила, что тема влияния известности родителей на собственную карьеру – очень чувствительная для нее.

Она отметила, что долгое время не связывала свое будущее с актерской профессией и получила юридическое образование, однако впоследствии решила посвятить себя творчеству.

Поняла, что я не могу без творчества. Понимаю, что это огромный груз ответственности, когда ты носишь фамилию известного человека. Надо становиться лучше, не оставаться в тени родителей сказала Ильиченко

По словам начинающей актрисы, сегодня она особенно остро переживает этот вопрос и понимает, насколько непросто строить собственный путь, когда тебя неизбежно сравнивают с известными родителями.

Мать актрисы, Анна Ковальчук, получила известность благодаря роли Марии Швецовой сериале "Тайны следствия". Сама Злата рассказывала, что у них сложились теплые и доверительные отношения.