Звезда "Склифосовского" ответила на критику по поводу позднего материнства Актриса Невская ответила на критику по поводу позднего материнства

Москва11 июл Вести.Звезда сериала "Склифосовский" Анна Невская рассказала журналистам о своем спокойном отношении к критике по поводу того, что она впервые стала матерью в 49 лет.

Эту тему Невская прокомментировала на турнире Radio Monte Carlo Padel Cup, пишет РИА Новости.

Анна Невская вышла замуж за режиссера Дмитрия Клепацкого в 2013 году, в марте 2026-го у супругов появился первенец. Спустя два месяца после родов актриса уже вернулась к работе.

Говоря о критике по поводу позднего материнства, Невская отметила, что сейчас у женщин старше 40 лет есть возможность иметь детей и это, по ее словам, прекрасно.

Никак не отношусь к критике по этому поводу. Говорят - значит это прекрасный повод, значит меня помнят. Может, это громко сказано, но я так скажу: сейчас есть возможность женщинам и старше 40 лет иметь детей - это прекрасно. Я знаю очень многих, кто давно хочет детей, но у них не получается. Сейчас это возможно, и это здорово сказала Невская

Актриса также призналась, что после рождения первенца поняла, что хотела бы стать матерью еще раз.

В конце июня олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, сообщили о рождении второго ребенка. Спортсмен опубликовал фотографию, на которой они с супругой держат новорожденную дочь.