"Мой план на лето - родить": Дина Аверина объявила о беременности Гимнастка Дина Аверина объявила о беременности

Москва6 июн Вести.Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина ждет ребенка. Спортсменка вышла в свет с округлившимся животом вместе с мужем, фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Мой план на это лето — родить. Мы с Димой давно знаем пол будущего ребенка, но хотим до последнего держать его в секрете рассказала Аверина, ее слова приводит The Voice Mag

Гимнастка также рассказала, что планирует рожать в Нижнем Новгороде, поскольку родом оттуда и доверяет специалистам города.

У Авериной и Соловьева начались отношения во время съемок программы "Ледниковый период" осенью 2024 года. Свадьба спортсменов состоялась в июле 2025 года.