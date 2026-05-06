Анна Семенович призналась, что мечтает родить одного или двух детей

Анна Семенович призналась, что мечтает стать мамой Анна Семенович призналась, что мечтает родить одного или двух детей

Москва6 мая Вести.Актриса и певица Анна Семенович мечтает родить одного или двух детей. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Знаменитость верит в то, что в будущем сможет стать очень любящей матерью.

Наверное, одного ребенка минимум, может быть, даже двоих ответила Семенович на вопрос, сколько детей она хотела бы

46-летняя певица не состояла в официальном браке и не имеет детей. В 2023 году она познакомилась с бизнесменом Денисом Шреером, а в конце 2024 года пара впервые появилась вместе на публике, подтвердив свои отношения.

В разговоре с агентством она также высказалась по поводу хейтеров в интернете. Семенович отметила, что обычно не читает неприятные комментарии.