"Я размножился": Прохор Шаляпин признался, что у него есть дети Прохор Шаляпин признался в наличии детей

Москва25 июн Вести.Певец Прохор Шаляпин рассказал, что у него уже есть биологические дети. Соответствующее заявление артист сделал на шоу "В гостях у Ханги".

Физиологически я размножился, я был донором. У меня дети биологические уже есть сказал певец

Шаляпин уточнил, что ему неизвестно количество рожденных детей. Также 42-летний певец уточнил, что не знаком с ними.

Вместе с тем в том же интервью он рассказал, что хочет стать отцом и в традиционном смысле. Шаляпин уточнил, что хотел бы иметь двоих или троих детей, и уже подготовил квартиру для ребенка и будущей матери. По словам артиста, он видит на эту роль женщину в возрасте около 30 лет.

Прохор Шаляпин - российский певец, актер, телеведущий, участник телепроектов.