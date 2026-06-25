Москва25 июнВести.Певец Прохор Шаляпин рассказал, что у него уже есть биологические дети. Соответствующее заявление артист сделал на шоу "В гостях у Ханги".
Физиологически я размножился, я был донором. У меня дети биологические уже естьсказал певец
Шаляпин уточнил, что ему неизвестно количество рожденных детей. Также 42-летний певец уточнил, что не знаком с ними.
Вместе с тем в том же интервью он рассказал, что хочет стать отцом и в традиционном смысле. Шаляпин уточнил, что хотел бы иметь двоих или троих детей, и уже подготовил квартиру для ребенка и будущей матери. По словам артиста, он видит на эту роль женщину в возрасте около 30 лет.
Прохор Шаляпин - российский певец, актер, телеведущий, участник телепроектов.