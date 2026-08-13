Москва13 авг Вести.42-летний Прохор Шаляпин востребован как на массовых концертах, так и на частных мероприятиях. Недавно одно из них он провел на Кипре вместе с Лерой Кудрявцевой. В общем, певец оседлал новую волну успеха и получает за выступление около 2 миллионов рублей. Но экономный Прохор не транжирит деньги, а скупает недвижимость. В разговоре с КП.RU Шаляпин рассказал о своей недавней дорогостоящей покупке.

Купил чудесную готовую дачу в Коммунарке. У меня там 40 соток земли. У меня на участке два дома. Мой дом основной — 1100 кв м. И второй, где будут жить помощники по хозяйству — он 156 кв м. В доме — 10 спален, 8 санузлов, всего 14 комнат, высота потолков 4 метра, есть кинотеатр, бассейн, сауна. Вокруг ели, туи… В общем, чудесное место и дом похвастался покупкой Прохор

Шаляпин не говорит, но на эту покупку сбережений не хватало, и по слухам артист взял "небольшую" ипотеку. После того, как завершит обустройство особняка, он туда переедет на постоянное место жительство.

Прохор Шаляпин всегда славился тем, что не транжирил заработанные деньги, а вкладывал в недвижимость. Свою первую квартиру он купил в Даниловском районе Москвы. Через пару лет приобрел еще одну рядом, а недавно и еще одну.

Сейчас у меня в этом доме три квартиры, и четвертая - в доме напротив… Вот такая я наседка… шутит Шаляпин

Две квартиры расположены на одной площадке, правда объединить их из-за планировки нельзя. Поэтому пока одна квартира спальня, вторая - гостиная, третья - гардеробная. А мама певца с мужем живет в доме напротив - переехала туда из Волгограда.

Риэлторы оценивают все квартиры Шаляпина в сумму более 120 млн. рублей. А теперь появился еще и дом в Подмосковье — а это не менее 80 млн. рублей.

На вершину шоу-бизнеса Прохор забирался 20 лет. Талантливый выпускник академии музыки им. Гнесиных и музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Андрей Захаренков взял более звучный для эстрады псевдоним Прохор Шаляпин. Он пел, вел, приходилось ходить по ток-шоу с выдуманными "любовными сценариями" — все ради гонораров. Шаляпин умело поддержал имидж в соцсетях, стал записывать ролики с приколами о "терапевтической лени". Ясно что это, как и видео с бабушками - маска артиста. Шаляпин избежал вредных привычек и звездной болезни, и теперь у него есть почти все, к чему он стремился. Осталось создать семью.