Москва12 июл Вести.Знаменитый хоккеист, капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приобрел в кондоминиуме во Флориде новые апартаменты стоимостью в 2,1 млн долларов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Причиной смены жилья, утверждается в материале, стал инцидент с соседом – несколько лет назад мужчина с 20-го этажа затопил и других жильцов, и квартиру спортсмена, располагавшуюся на восьмом этаже. Овечкин решил купить недвижимость в том же здании, но выше - на 40-м.

Новое жилье больше предыдущего – 222 м². Там четыре спальни, четыре полноценные ванные комнаты и один гостевой санузел. Плюс два машино-места пишут авторы текста

В посте также говорится, что соседом Овечкина стал Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины. Месси приобрел квартиру неподалеку от дома, в котором находится недвижимость россиянина.

Кстати, разбирательство с заливом старой квартиры затянулось, и в итоге Овечкин пошел на мировое соглашение - соседи урегулировали конфликт между собой, и судебное дело закрыли.