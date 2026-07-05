SHOT: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки элитного жилья в США

Бывший капитан сборной России по хоккею взял ипотеку для покупки жилья в США SHOT: Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки элитного жилья в США

Москва5 июл Вести.Бывший капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку на сумму в размере 300 миллионов рублей для покупки квартиры в американском штате Флорида. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, квартира находится в элитном районе Fisher Island.

Хоккеист Илья Ковальчук купил квартиру по соседству с [американской актрисой] Джулией Робертс и [американской телеведущей] Опрой Уинфри в США. Экс-капитану сборной России пришлось брать ипотеку на 300 млн рублей говорится в публикации

Отмечается, что Ковальчук приобрел квартиру вместе с супругой, бывшей солисткой группы "Мираж" Николь Ковальчук. Площадь объекта, по данным SHOT, составляет 336 квадратных метров, внутри находятся три спальни, три ванные комнаты, панорамные окна с видом на океан, а также собственный лифт.