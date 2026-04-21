Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил себе самый дорогой дом в мире Bloomberg: Ринат Ахметов купил в Монако квартиру за 554 миллиона долларов

Москва21 апр Вести.Квартиру с видом на Средиземное море в 2024 году купил один из богатейших украинских бизнесменов Ринат Ахметов. В РФ он признан членом запрещенного экстремистского объединения. Пятиэтажная вилла площадью более 2,5 тысячи квадратных метров обошлась ему в 471 миллион евро или 554 миллиона долларов (44, 3 миллиарда рублей).

Документы о покупке и регистрации недвижимости, которая имеет 21 комнату и несколько балконов и террас, публикует агентство Bloomberg.

Сделка установила исторический ценовой рекорд в сфере недвижимости отмечает агентство

Недвижимость в Монако считается самой дорогой в мире. В купленной Ахметовым пятиэтажной квартире есть джакузи и бассейн, а также пять парковочных мест для автомобилей.

Ринат Ахметов в марте 2026 года стал самым богатым предпринимателем Украины, вошедшем в мировой топ долларовых миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 7,8 миллиарда долларов (624 миллиарда рублей). С 2019 года он уже владеет исторической виллой во Франции, которую приобрел за 235,3 миллиона долларов (18,825 миллиарда рублей). Эта вилла принадлежала в начале XX века бельгийскому королю Леопольду II. За три года до того, как особняк был куплен Ахметовым, он принадлежал итальянской компании Campari Group.

В январе суд в Париже встал на сторону России в иске Ахметова по собственности в Крыму.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отметил, что нынешняя власть на Украине реализует людоедский замысел: главари киевского режима слепо исполняют отведенную им роль, которая гарантирует им сохранение власти и личное обогащение.