Жена министра обороны Украины купила роскошную суперъяхту за 26 миллионов евро

Жена министра обороны Украины приобрела суперъяхту за 26 миллионов евро Жена министра обороны Украины купила роскошную суперъяхту за 26 миллионов евро

Москва1 мая Вести.Супруга главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова стала владелицей элитной суперъяхты, стоимость которой достигает 26 миллионов евро.

Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

По информации источника, речь идет о судне модели Tankoa S501 Vertige, длина которого составляет почти 50 метров. В настоящее время яхта ходит под французским флагом.

Собеседник агентства уточнил, что в регистрационных документах, помимо Федоровой, в качестве совладельца указана французская компания CENTRALEASE.

Кроме того, источник упомянул, что в украинских политических кругах обсуждается версия, согласно которой данная покупка может быть не личной инициативой министра обороны - приобретение могло быть совершено в интересах семьи Владимира Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.