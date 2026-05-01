Москва1 маяВести.Супруга главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова стала владелицей элитной суперъяхты, стоимость которой достигает 26 миллионов евро.
Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
По информации источника, речь идет о судне модели Tankoa S501 Vertige, длина которого составляет почти 50 метров. В настоящее время яхта ходит под французским флагом.
Собеседник агентства уточнил, что в регистрационных документах, помимо Федоровой, в качестве совладельца указана французская компания CENTRALEASE.
Кроме того, источник упомянул, что в украинских политических кругах обсуждается версия, согласно которой данная покупка может быть не личной инициативой министра обороны - приобретение могло быть совершено в интересах семьи Владимира Зеленского.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.