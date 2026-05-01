Москва1 маяВести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил возмущение по поводу масштабного празднования свадьбы украинского предпринимателя и финалистки конкурса "Мисс Украина — 2021". По сообщениям СМИ, церемония прошла в историческом замке 1919 года в Каннах с видом на Средиземное море.
Согласно данным украинской прессы, стоимость торжества оценивается в 4,5 миллиона евро. Филиппо использовал этот инцидент как повод для критики финансовой помощи Киеву, напрямую обвинив руководство Украины в коррупции. Политик подчеркнул неуместность подобных трат на фоне продолжающегося конфликта.