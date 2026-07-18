Москва18 июл Вести.В Евросоюзе выражают обеспокоенность дальнейшей судьбой программ закупки вооружений для Украины на сумму 90 млрд евро, которые были подписаны незадолго до отставки министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает портал EUobserver.

По данным издания, в последние дни на посту Федоров утвердил соглашения и запустил программы по финансированию закупок вооружений и совместного производства с украинскими компаниями.

Для Европы отставка Федорова - это не далекая дворцовая интрига говорится в тексте

Издание также напоминает, что за день до увольнения Федоров вместе с представителями Еврокомиссии и Европейского оборонного агентства назвал первые компании из Германии, Франции, Польши, Финляндии, Латвии и Эстонии, которые получили украинские заказы в рамках европейского финансирования.

Ранее глава информационного агентства News Front Константин Кнырик рассказал, почему Зеленский уволил Федорова с должности главы МО.