Москва1 июл Вести.Киев рассчитывает получить средства из Европейского фонда мира, которые предназначены в качестве компенсации странам ЕС за передачу вооружения Украине, сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что речь идет о 6,6 млрд евро, которые ранее блокировал прежний премьер Венгрии Виктор Орбан.

В своей публикации Reuters ссылается на письмо министра обороны Украины Михаила Федорова, адресованное европейским институтам. Он призывает Евросоюз передать Киеву вышеуказанную сумму для того, чтобы использовать некое "окно возможностей" на "поле боя".

По данным агентства, чиновник утверждает, что Киеву нужно в этом коду 136 млрд евро на оборону. Самостоятельно Украина может покрыть лишь 53 млрд евро, и еще 45 млрд ей обещал ЕС в рамках программы финансирования на 90 млрд евро на два года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине нового кредита в размере от 30 до 45 миллиардов евро, если конфликт продолжится после 2027 года.