Фетисов заявил, что его не интересуют деньги Овечкина

Фетисов высказался о размере нового контракта Овечкина с "Вашингтоном" Фетисов заявил, что его не интересуют деньги Овечкина

Москва4 июл Вести.Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал подписание нового контракта Александра Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз", высказавшись о бонусах для игрока. По словам двукратного олимпийского чемпиона, Овечкин – бесценен.

Фетисов заявил РИА Новости, что не стоит считать, сколько российский хоккеист заработает по новому соглашению.

Меня разговоры о деньгах вообще не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как возможные бонусы отметил он

Депутат подчеркнул, что цена достижений капитана "Вашингтона" гораздо выше любых финансовых составляющих контракта.

Когда речь идет об Овечкине, деньги не имеют значения. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша сказал Фетисов

2 июля Овечкин подписал новый контракт со "столичными". Соглашение рассчитано на один сезон.

40-летний россиянин по новому контракту может заработать до 9 миллионов долларов за год. Его базовая зарплата – 1 миллион. Если Овечкин сыграет 10 матчей в сезоне, то автоматически получит еще 4,75 миллиона в виде бонусов. Кроме того, форварду гарантирован подписной бонус в размере 3,25 млн.

В прошедшем сезоне, ставшем для россиянина 21-м в НХЛ, капитан "столичных" провел 82 встречи, забросив 32 шайбы и отдав 32 передачи. Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги за всю историю. В его активе 929 голов в 1573 встречах. По этому показателю он обошел легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).