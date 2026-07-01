Овечкин впервые в карьере НХЛ вышел на рынок свободных агентов Нападающий "Вашингтона" Овечкин стал свободным агентом

Москва1 июл Вести.Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин впервые в заокеанской карьере вышел на рынок свободных агентов. Его действующий контракт со "столичными" истек 1 июля 2026 года.

Таким образом, россиянин получил статус неограниченно свободного агента. Свой первый контракт с "Вашингтоном" Овечкин заключил в 2005 году.

В прошедшем сезоне, ставшем для российского хоккеиста 21-м в НХЛ, капитан "столичных" провел 82 игры, забросив 32 шайбы и отдав 32 передачи. Овечкин является лучшим снайпером регулярок Национальной хоккейной лиги за всю историю. На его счету 929 голов в 1573 встречах. По этому показателю он обошел Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Ранее сообщалось, что "Вашингтон Кэпиталз" попытается высвободить место под потолком зарплат, чтобы сохранить в составе российского форварда.

Рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги официально откроется 1 июля в 19.00 по московскому времени.