На аукционе Sotheby's продали карточку Овечкина за $256 тыс.

Карточку с автографом Овечкина продали на аукционе за 256 тыс. долларов На аукционе Sotheby's продали карточку Овечкина за $256 тыс.

Москва22 июл Вести.Карточка с автографом лучшего снайпера в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина была продана на аукционе Sotheby's за 256 тыс. долларов, сообщается на сайте организации.

На аукционе была приобретена карточка из серии Upper Deck 2024–25 The Cup, которую выпустили в единственном экземпляре.

Особую ценность лоту придает надпись, сделанная самим Овечкиным: "895 - № 1 по количеству голов в истории" говорится в описании лота

Это второй случай продажи на Sotheby's карточки Овечкина. Ранее 22 апреля на аукционе была приобретена карточка с автографом россиянина из сезона-2025/06, когда Овечкин дебютировал НХЛ. За нее заплатили 381 тыс. долларов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, и на его счету уже 929 шайб в регулярных чемпионатах лиги. В начале июля 40-летний россиянин подписал новый контракт с "Вашингтоном".