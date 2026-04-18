Форма Овечкина заняла второе место по продажам в НХЛ Джерси Овечкина стали вторыми по продажам в регулярном сезоне НХЛ

Москва18 апр Вести.Игровая форма "Вашингтона" с именем и номером российского форварда Александра Овечкина оказалась второй в рейтинге самых покупаемых джерси по итогам завершившейся регулярки НХЛ, сообщили в пресс-службе лиги.

Лидером по продажам стала джерси канадского нападающего "Чикаго" Коннора Бедарда. Замкнула тройку популярнейших форма канадца Сидни Кросби из "Питтсбурга".

40-летний Овечкин в минувшем регулярном чемпионате набрал 64 очка — 32 заброшенные шайбы и столько же результативных передач. При этом "Вашингтон" не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Как сообщалось ранее, решение о продолжении карьеры в НХЛ российский хоккеист намерен принять летом.

Овечкин остается лучшим снайпером за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 голов. По суммарному количеству шайб с учетом плей-офф россиянин располагается на втором месте с 1 006 голами (929 в регулярке и 77 в кубковых матчах), уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, который забил 1 016 раз (894 + 122).