Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ

Москва9 мая Вести.Российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Бобровский вошли в список лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет издание The Athletic.

Все трое вошли в двадцатку сильнейших игроков лиги, чьи контракты с клубами истекают этим летом.

Бобровский занял в рейтинге пятое место, Малкин расположился на шестой позиции, а Овечкин оказался на 20-й строчке.

В текущем сезоне Бобровский провел 52 матча, отражая 91,2% бросков при среднем показателе 2,61 пропущенной шайбы за игру.

Евгений Малкин сыграл 62 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 43 результативные передачи.

Александр Овечкин провел 82 встречи, записав на свой счет 32 гола и 32 передачи.

Ранее стало известно, что нападающий Роман Канцеров расторг контракт с магнитогорским клубом "Металлург". Хоккеист продолжит карьеру в системе команды НХЛ "Чикаго Блэкхокс".