SHOT: Овечкин уладил судебный спор с соседом, затопившим его квартиру в США

Овечкин завершил трехлетнее разбирательство с соседом после потопа в США SHOT: Овечкин уладил судебный спор с соседом, затопившим его квартиру в США

Москва9 июл Вести.Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин урегулировал судебное разбирательство с соседом по квартире в американской Флориде, по вине которого произошел потоп. Об этом пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, Овечкин приобрел элитную недвижимость площадью 180 квадратных метров на 8 этаже кондоминиума Jade Beach в городе Санни-Айлс-Бич в 2016 году. Стоимость квартиры составила 1,9 млн рублей. Хоккеист не проживал там постоянно, а лишь приезжал на отдых летом.

В 2019 году сосед Овечкина с 20 этажа допустил ошибку при подключении мойки, из-за чего слив был выведен в общую вентиляцию. Вследствие этого в квартиру спортсмена и других жильцов стала попадать вода. В 2020 году, когда Овечкин приехал в квартиру, он увидел потоп и испорченную из-за этого мебель.

В результате инцидента Овечкин подал иск к соседу на 30 тысяч долларов. Разбирательство затянулось: из-за постоянной занятости хоккеист не мог присутствовать на заседаниях физически, их либо переносили, либо он подключался онлайн по видеосвязи.

В итоге спортсмен пошел на мировое соглашение - соседи урегулировали конфликт между собой, и судебное дело закрыли.

Ранее сообщалось, что Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из столицы США.