Овечкин с супругой побывали на ужине в резиденции посла России в США

Овечкин с женой поужинали в резиденции посла России в США, раскрыто меню Овечкин с супругой побывали на ужине в резиденции посла России в США

Москва28 апр Вести.Российский хоккеист, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской посетили торжественный ужин в резиденции посла РФ в США Александра Дарчиева. Об этом сообщила супруга хоккеиста в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она поделилась, что в меню были салат с дарами моря, утка с черносливом и овощами на гриле. На десерт подали русские пирожные с лесными ягодами.

Ужин состоялся 27 апреля после завершения для Овечкина сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025/2026.

Ранее сообщалось, что Овечкин намерен вернуться в Россию в мае после завершения сезона НХЛ.