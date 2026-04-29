Овечкина с супругой пригласили на ужин в резиденции посла России в США

Овечкин с супругой присутствовали на ужине в резиденции посла России в США Овечкина с супругой пригласили на ужин в резиденции посла России в США

Москва29 апр Вести.Капитан американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская присутствовали на ужине в резиденции посла России в США Александра Дарчиева.

Шубская разместила в соцсетях фотографии интерьера резиденции посла, а также фото меню, в которое вошли салат с морепродуктами, утка с черносливом, овощи на гриле и десерт из русских пирожных с лесными ягодами.

Овечкин является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству забитых в регулярных чемпионатах НХЛ шайб. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Гретцки обладает рекордом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионах НХЛ и матчах на Кубок Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 шайб.