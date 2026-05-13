Москва13 мая Вести.Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прилетел в Москву, сообщила медиакоманда хоккеиста в Telegram-канале.

Мы в Москве! Ура!!! говорится в сообщении

Овечкин прибыл в Москву вместе с супругой Анастасией и сыновьями Сергеем и Ильей.

В сезоне-2025/26 нападающий "Вашингтона" набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот сезон стал для россиянина 21-м в карьере и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном". По словам Овечкина, он примет решение о продолжение карьеры летом.

Накануне стало известно, что Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук.