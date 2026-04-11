Москва11 апр Вести."Вашингтон Кэпиталз" раздаст болельщикам памятные полотенца с изображением российского нападающего Александра Овечкина на последнем домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорится на сайте хоккейной команды.

Матч состоится с командой "Питтсбург Пингвинз" вечером 11 апреля.

На полотенцах изображен Овечкин на разных этапах своей карьеры, а сверху значится надпись: "Gr8ness".

Ранее стало известно, что российский хоккеист вошел в топ-10 спортсменов 2025 года по версии Федерации спортивных журналистов России. 1 апреля сообщалось, что Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ, забросив 928-ю шайбу.