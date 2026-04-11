Москва11 апр Вести.Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, текущий контракт с клубом которого истекает по окончании сезона, может провести свои последние матчи за команду уже в апреле.

Дальнейшее будущее хоккеиста пока не определено: сам Овечкин отмечал, что по-прежнему любит хоккей, однако многое будет зависеть от состояния его здоровья.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги команде осталось провести три игры: 11 и 12 апреля против "Питтсбург Пингвинз", а 14 апреля – против "Коламбус Блю Джекетс".

Эти встречи могут стать последними для Овечкина в составе клуба, если он решит завершить карьеру.