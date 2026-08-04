Прохор Шаляпин признался, что купил новую дачу и продает старый участок Шаляпин рассказал о покупке квартиры в центре Москвы дороже 100 млн

Москва4 авг Вести.Певец и шоумен Прохор Шаляпин посетил премьеру фильма "Последний богатырь. Колобок" в Москве. На красной дорожке 42-летний артист признался журналистам, что в детских сказках больше всего ассоциирует себя с Емелей.

Хотелось бы быть Емелей. На печи лежать. Друзья, куда спешить? Судьба тебя и на печи найдет пошутил певец

Несмотря на шутливое сравнение, на практике артист на печи не засиживается: он активно снимается в рекламе, ведет мероприятия и успешно инвестирует в недвижимость.

В беседе с KP.RU Прохор подтвердил покупку новой дачи, а также сообщил о намерении продать старый участок площадью 8 соток в Пушкинском районе, на который ранее жаловались соседи из-за заросшей травы.

Напомним, помимо загородной недвижимости, в арсенале Шаляпина появилась четырехкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью более 100 млн рублей, а также небольшие апартаменты, приобретенные для мамы, которая собирается переехать из Волгограда.