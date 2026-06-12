Максим Галкин переписал часть замка в Грязи на детей, чтобы его не отобрали Иноагент Максим Галкин переписал свой замок в Подмосковье на детей

Москва12 июн Вести.Иноагент Максим Галкин, проживающий за границей, пытается сохранить свой знаменитый замок в деревне Грязь в Подмосковье. По данным источников, он переоформил часть недвижимости на несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету. Речь идет о 1/6 доли. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".

Говорят, что сын и дочь Пугачевой и Галкина стали собственниками 1/6 доли недвижимости в деревне Грязь…. Возможно, что так иноагент пытается оградить имущество от потенциальных проблем, которые возникнут если он нарушит новый закон говорится в публикации

Причина – вступление в силу с 1 сентября 2026 года закона, который позволяет арестовывать счета и имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Галкин, по мнению окружения, рискует попасть под эти меры из-за своих выступлений за границей.

Продать замок, который строился больше пяти лет и обошелся в круглую сумму, тоже проблематично. Во-первых, сам дом до сих пор не зарегистрирован в кадастре (участки под ним на кадастровых картах есть). Во-вторых, едва ли кто-то рискнет приобрести дом с репутацией "бывшая собственность иноагента", даже если Галкин переоформит его на родственника.

Кроме того, у комика возникли сложности с вывозом за рубеж коллекции антиквариата (картины, книги, мебель) стоимостью более 2 миллиардов рублей. Часть ценностей так и осталась в замке.

Сам артист стал осторожнее: интервью не дает, просит не снимать его выступления на видео. Сейчас в замке живут несколько работников, которые следят за территорией и охраной.