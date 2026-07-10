Депутат Шолохов считает, что подмосковный замок Галкина надо изъять в пользу РФ

Депутат Шолохов предложил сделать из замка Галкина лагерь для детей Депутат Шолохов считает, что подмосковный замок Галкина надо изъять в пользу РФ

Москва10 июл Вести.Замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Подмосковье надо изъять в пользу государства, в нем можно открыть загородный лагерь для детей, заявил NEWS.ru первый зампред комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что живущий за границей Галкин пытается сохранить свой замок в деревне Грязь в Подмосковье и для этого переоформил часть недвижимости на несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету.

Шолохов обосновал необходимость изъятия замка поведением Галкина, который "позволяет себе публичные выпады против России". Он предположил, что в доме можно разместить загородный детский лагерь.

Я не знаком с планировкой (замка), не знаю, насколько он подходит (под детское учреждение). Но я уверен, что в нашей стране нужны помещения. Никаких сомнений не вызывает, что нужно забирать приводит издание слова депутата

С 1 сентября в России вступает в силу закон, который позволяет арестовывать счета и имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом.

Юрист Иван Соловьев отмечал, что Галкин и его жена, певица Алла Пугачева "гипотетически" могут лишиться имущества в России после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов РФ.