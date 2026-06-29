RT выяснил, кто из иноагентов может лишиться недвижимости из-за нового закона

СМИ сообщили, кто из иноагентов может лишиться недвижимости из-за нового закона RT выяснил, кто из иноагентов может лишиться недвижимости из-за нового закона

Москва29 июн Вести.Некоторые иностранные агенты могут лишиться недвижимости в России в связи с новым законом об аресте имущества россиян, находящихся за границей и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Об этом пишет RT.

По данным телеканала, у телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) по-прежнему остаются в собственности земельные участки площадью свыше 2 гектаров, замок, а также квартира в Москве и различные постройки в подмосковной деревне Грязь.

Кроме того, как пишет RT, у журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) осталась квартира в столичном районе Южное Бутово площадью около 80 квадратов. Также, по информации журналистов, в собственности семьи Дудя находится дом в коттеджном поселке Синергия в Новой Москве.

Вместе с тем бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом) не смог продать свою московскую квартиру, которая расположена в таунхаусе в Серебряном Бору, отметил RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий арест имущества россиян, уехавших за пределы страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.