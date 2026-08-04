Продюсер "Колобка": один из ярких героев киновселенной наконец обрел свой фильм Продюсер Шляппо: история Колобка наконец получила развитие в отдельном фильме

Москва4 авг Вести.Колобок – один из самых ярких героев киновселенной "Последнего богатыря" – наконец получил собственный фильм, рассказал продюсер и сценарист Виталий Шляппо.

В Москве в кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера фильма о самом харизматичном жителе киновселенной "Последнего богатыря" Колобке. Картину представили генеральные продюсеры Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Антон Златопольский, режиссер Антон Маслов, а также исполнители главных ролей.

"Колобок" – это уже пятый фильм во вселенной "Последний богатырь". А это значит, что главная сказочная франшиза страны продолжает жить, процветать, цвести и колоситься. В случае с "Колобком" – еще и в самом прямом смысле. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто создавал это кино. Один из самых ярких персонажей вселенной в исполнении Гарика Харламова наконец-то получил собственный фильм отметил продюсер Виталий Шляппо

В центре сюжета – Колобок, которого озвучивает Гарик Харламов, который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева и необычной девушки по имени Лада, которую сыграла Мила Ершова. Зрители узнают, с какой коварной целью испекли Колобка, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников.

Любимую сказку, которая превращается в захватывающий блокбастер, можно будет увидеть в кинотеатрах с 6 августа.

Ранее исполнитель одной из главных ролей в фильме Дмитрий Журавлев рассказал, что убедил режиссера играть без дублера.