Москва24 мая Вести.Зрители серии фильмов "Последний богатырь" назвали самым смешным персонажем этой киновселенной Колобка. Основываясь на зрительских симпатиях, режиссер Антон Маслов решил сделать Колобка главным героем своего нового фильма, об этом он рассказал ИС "Вести".

Кинокартина получила название "Последний богатырь. Колобок". По словам режиссера, он просто не мог не рассказать историю такого удачного персонажа.

Это уже второй мой проект во Вселенной "Последний богатырь". Первый был "Последний богатырь-наследие". И когда мы показывали и в кинотеатрах, и, в общем, по стримингу этот сериал, сразу было понятно, что самый смешной персонаж над шутками которого смеются все — это Колобок. Но и не рассказать про такого хулиганящего Колобка и такой вот кусочек круглого теста было просто невозможно рассказал он

Премьера фильма "Последний богатырь. Колобок" состоится 13 августа 2026 года.