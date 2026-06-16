Юлиана Слащева: после выхода фильма "Чебурашка 3" будет продолжение

Франшиза о Чебурашке может получить продолжение после третьего фильма Юлиана Слащева: после выхода фильма "Чебурашка 3" будет продолжение

Москва16 июн Вести.Франшиза о Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма, сообщила РИА Новости председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

По ее словам, 1 января 2027 года выйдет фильм "Чебурашка 3". В этой части появится настоящая семья Чебурашки.

Мы не собираемся на этом останавливаться, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы сказала Слащева

Она добавила, что в сентябре прошлого года запустили сериал, это эпизоды по 7 минут, которые любят дети и взрослые.