По вселенной "Маши и Медведя" снимут полнометражный фильм Создатель "Маши и Медведя" организует производство полнометражного мультфильма

Москва11 мая Вести.По данным американского издания Variety, опираясь на информацию от создателя популярного мультсериала Олега Кузовкова, вселенная "Маши и Медведя" обретет свой первый полнометражный фильм.

Кузовков учредил независимую анимационную студию Studio MiM с офисами в Лос-Анджелесе и Москве, которая займется съемками картины и ее продолжений. Сам он выступит в роли продюсера проекта.

Я по-настоящему тронут этой возможностью расширить мир "Маши и Медведя" до его первого полнометражного фильма цитирует издание слова Кузовкова

В Studio MiM уточнили, что для глобальной аудитории подготовят "обновленный образ персонажей". Variety сообщает, что производство дебютного полнометражного мультфильма по этой франшизе завершится к концу 2028 года.