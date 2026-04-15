Москва15 апр Вести.Эмулированный мозг, созданный на основе проекта ученых США, потенциально способен управлять беспилотниками, рассказал ИС "Вести" нейрофизиолог, профессор, научный сотрудник Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ имени Ломоносова Михаил Лебедев.

Ученые Принстонского университета спроектировали первую бессмертную муху, полностью оцифровав ее мозг. В марте 2026 года стало известно о создании полной цифровой эмуляции органа. Виртуальная муха стала вести себя как живая за счет скопированной структуры мозга.

Может быть действительно такое механическое сканирование архитектуры мозга живого существа поможет разгадать какие-то загадки, и, о чудо, вдруг такой эмулированный мозг начнет лучше решать какие-то проблемы или управлять дроном, или управлять беспилотным автомобилем предположил Лебедев

Кроме того, проект сможет помочь в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.