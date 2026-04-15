Москва15 апр Вести.Открытие американских ученых, оцифровавших мозг мухи, может помочь в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, рассказал ИС "Вести" врач-гериатр, геронтолог, директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новоселов.

Он назвал это открытие прорывом, который поможет восстановить пораженные участки мозга.

Население стареет, соответственно, очень много людей с инсультами, с болезнью Альцгеймера. И если мы можем таким образом эмулировать программы, которые будут управлять, помогать двигаться, ускоряться подчеркнул Новоселов

В Принстонском университете в 2024 году создали первую бессмертную дрозофилу, полностью оцифровав ее мозг. В марте 2026 года американский стартап Eon Systems сообщил о создании полной цифровой эмуляции ее мозга. Виртуальная муха стала вести себя как живая за счет скопированной структуры мозга.