Москва27 апр Вести.В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась большая премьера анимационного фильма "Грузовички". В широкий прокат картина выйдет 30 апреля.

Карьерный грузовичок Саня, всю жизнь проработавший в карьере с родителями, случайно знакомится с городскими машинами – еще одним грузовичком и поливальной машиной. Друзья открывают ему огромный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается страшная угроза – проснувшийся вулкан. Теперь Сане и его друзьям предстоит придумать, как победить стихию и убедить всех грузовичков объединиться, пока не стало слишком поздно.

Гостями премьеры стали Федор Бондарчук с сыном Сергеем, Андрей Золотарев, Анна Цуканова-Котт, Михаил Врубель, Алексей Иванов, Максим Филатов, Алексей Гаврилов и Катерина Кейру, Согдиана, Виктор Кейру, Марина Калецкая, Сергей Корнихин и другие.

Со сцены "Октября" зрителям "Грузовичков" презентовали продюсер Денис Баглай, режиссер Дмитрий Грачев и команда создателей ленты.

Фильм создавался компанией "Форпост Продакшн" в сотрудничестве с кинопрокатной компанией "Вольга", ON Студией и "Кинокомпанией "Р1". Проект поддержал Фонд кино.