Москва13 июн Вести.Мультфильмы должны быть эмоциональным и смысловым мостом между родителями и детьми, отметил в беседе с ИС "Вести" гендиректор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев

По его мнению, в советском кино творчество всегда было разношерстным — без единого стиля и подхода. Но одна идея оставалась неизменной: главный зритель — ребенок.

Мы работаем для детско-семейной аудитории, просто теперь понимаем, что и родители продолжают быть нашей аудиторией. Они заботятся о том, что смотрят их дети, им важно, чтобы мультфильмы были мостиком между родителями и детьми - эмоциональным и смысловым рассказал Борис Машковцев

10 июня "Союзмультфильму" исполнилось 90 лет.

Киностудия останется верна традиционной работе над созданием короткометражной анимации. В планах - сериальная анимация, выпуск новых эпизодов уже полюбившихся проектов. Также в работе полнометражные фильмы: "Малуша и заколдованный принц" и "Тайны Чароводья". Оба фильма являются экранизациями произведений российских писателей. Новое направление - детское и семейное игровое кино.